NÖ: Baby-Schildkröte im Garten gefunden

In Perchtoldsdorf wurde eine Baby-Schildkröte zuerst für einen Tischtennisball gehalten. Der kleine Findling wurde zur Pflege in den WTV gebracht.

Einen Tischtennisball glaubte ein Hausbesitzer in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) in einem Gebüsch seines Gartens entdeckt zu haben. Als er den "Ball" aufheben wollte, öffnete sich dieser und eine kleine Landschildkröte blickte ihn an.