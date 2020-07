NÖ: Arbeiter durch heiße Lauge schwer verletzt

Großflächige Verätzungen und Verbrennungen erlitten am Mittwoch zwei Männer bei einem Arbeitsunfall in Baden. Sie wurden ins AKH Wien geflogen.

Zwei Männer sind Mittwochfrüh bei einem Arbeitsunfall in einer Fabrik in Baden schwer verletzt worden. Die beiden waren ÖAMTC-Angaben zufolge an einem Behälter zu Werke gegangen, aus dem im Zuge eines Ventilwechsels heiße Lauge austrat. Die Betroffenen erlitten laut einer Sprecherin großflächige Verätzungen und Verbrennungen.