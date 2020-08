NÖ: Arbeiter bei Sturz von Gerüst verletzt

Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. ©APA (Sujet)

Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. ©APA (Sujet)

Am Montag ist ein 57-Jähriger bei Maurerarbeiten auf dem Gerüst einer Baustelle in Trautmannsdorf a. d. Leitha im niederösterreichischen Bezrik Bruck a. d. Leitha rund zwei Meter abgestürzt. Er erlitt laut Polizei Verletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber "Christopherus 9" in ein Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen.

Auf dem Gerüst dürfte der ungarische Staatsbürger auf das überstehende Stück eines Pfostens getreten sein. Der Holzteil kippte daraufhin auf und beförderte den 57-Jährigen zu Boden. Kollegen versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Helfer.