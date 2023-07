In Niederösterreich kam es zu einem Brand von Aluminiumstaub.

In Niederösterreich kam es zu einem Brand von Aluminiumstaub. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In Niederösterreich kam es zu einem Brand von Aluminiumstaub. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

NÖ: Aluminiumstaub in Marktl in Brand geraten

Auf einem Firmenareal in Marktl in Niederösterreich ist Aluminiumstaub in Brand geraten.

Auf dem Firmenareal in Marktl in der Bezirksstadt Lilienfeld ist es am Donnerstagabend zu einem Brand von Aluminiumstaub gekommen. Drei Mitarbeiter wurden nach Angaben der Einsatzkräfte verletzt. Fünf Feuerwehren mit 54 Helferinnen und Helfern waren ausgerückt. Die Flammen wurden mit mehreren speziellen Metallbrand-Pulverlöschern eingedämmt.

Drei Menschen verletzt

Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Lilienfeld war der Brand beim Abfallbehälter einer Absauganlage im Außenbereich entstanden. Die drei Mitarbeiter hätten sich bei ersten Löschversuchen verletzt. "Aluminium verbrennt mit weit mehr als 1.000 Grad Celsius und kann mit Wasser nicht gelöscht werden", erläuterten die Einsatzkräfte.

Enorme Rauchentwicklung

Neben der Betriebsfeuerwehr Neuman Marktl waren auch die FF Lilienfeld, Schrambach, Traisen Markt und Hainfeld mit der Teleskopmastbühne aufgeboten. Das Bezirkskommando berichtete von enormer Rauchentwicklung. Gefahr für Mitarbeiter, Anrainer und die Umwelt habe jedoch zu keiner Zeit bestanden.