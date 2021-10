NÖ: Alkolenker beging gleich zweimal Fahrerflucht

Ein Alkolenker beging am Montag im Bezirk St. Pölten gleich zweimal Fahrerflucht. Dem 49-Jährigem wurde zwar nach dem ersten Unfall der Führerschein abgenommen, das hielt den 49-Jährigen aber nicht auf.

Gleich zweimal binnen weniger Stunden hat ein 49 Jahre alter Pkw-Lenker am Montagnachmittag im Bezirk St. Pölten Fahrerflucht begangen. Nach dem ersten Verkehrsunfall in Herzogenburg war dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen worden. Ein Alkotest ergab nach Polizeiangaben vom Dienstag 1,96 Promille. Dennoch setzte sich der Einheimische bald wieder hinters Steuer und baute in Statzendorf einen erneuten Crash.