NÖ: Alkoholisierter Traktorlenker fuhr nach Unfall weiter

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in Niederösterreich. Ein alkoholisierter Traktorlenker erwischte mit dem Heck eine Radfahrerin, fuhr nach dem Unfall jedoch weiter.

Ein alkoholisierter Traktorlenker ist am Mittwochnachmittag in Wolfpassing (Bezirk Scheibbs) nach einem Unfall weitergefahren. Polizeiangaben zufolge war der 50-Jährige mit dem Kfz ins Straßenbankett geraten, ein dabei ausschwenkendes landwirtschaftliches Gerät am Heck der Zugmaschine hatte eine entgegenkommende Radfahrerin getroffen. Die 61-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten gebracht.