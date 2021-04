NÖ: Alkoholisierte 41-Jähriger randalierte auf Polizeiinspektion

Am Donnerstag wurde ein 41-Jähriger in Niderösterreich festgenommen. Auf der Polizeiinspektion randalierte er schließlich.

Eine Anzeige wegen Lärmerregung hat Donnerstagabend in Bruck a.d. Leitha zu einem Polizeieinsatz mit einer Festnahme geführt, bei der ein offenbar alkoholisierter 41-Jähriger ausgerastet ist. Der Mann versetzte dabei laut Aussendung einem Beamten einen Stoß. Auf der Polizeiinspektion soll er das WC demoliert und Uniformierte mit dem Umbringen bedroht haben. Mithilfe der Cobra wurde der Niederösterreicher schließlich ins Personenanhaltezentrum nach Wiener Neustadt gebracht.

41-Jähriger verhielt sich zunehmend aggressiv

Die Polizei war am Donnerstag um 17.15 Uhr aufgrund von Lärmerregung in eine Wohnhausanlage in Bruck a.d. Leitha gerufen worden. Der 41-Jährige öffnete nach längerem Anläuten und Klopfen die Tür und soll sich zunehmend aggressiv verhalten haben, woraufhin laut Angaben von Freitag nach mehrmaliger Abmahnung die Festnahme ausgesprochen wurde. Gegen diese soll er sich heftig gewehrt haben.