NÖ: Alko-Lenkerin rief betrunkenen Bekannten zu Hilfe - von eigenem Auto niedergestoßen

Die Alko-Lenkerin wurde von einem betrunkenen Bekannten in ihrem eigenen Auto angefahren. ©APA (Sujet)

In der Nacht auf Dienstag ist eine Alko-Lenkerin in der Waldviertler Marktgemeinde Kirchberg am Walde im niederösterreichischen Bezirk Gmünd von ihrem eigenen Auto niedergestoßen und verletzt worden. Sie war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und rief einen ebenfalls alkoholisierten Bekannten zu Hilfe. Der Mann besitzt zudem keinen Führerschein.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war eine 48-jährige Waldviertlerin mit ihrem Pkw von der L8210 abgekommen. Das Fahrzeug kam auf einer Böschung zum Stillstand. Die Lenkerin dürfte unverletzt geblieben sein und rief Bekannte um Hilfe an. In der Folge lenkte ein 50-Jähriger, wie die Frau aus dem Bezirk Gmünd, das Auto zurück auf die Fahrbahn. Dabei dürfte er die dort wartende 48-Jährige zu spät wahrgenommen haben. Die Frau wurde von dem Pkw erfasst. Ein Notarztwagen transportierte die Verletzte ins Landesklinikum Horn.

Laut Polizei ergab ein Alkotest bei der verunfallten Lenkerin einen Wert von 1,58 Promille. Bei dem führerscheinlosen Bekannten wurden 1,66 Promille festgestellt. Es ergehen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Gmünd und Staatsanwaltschaft Krems.