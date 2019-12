NÖ: Alko-Lenker krachte mit voller Wucht in Betonmauer

In der Nacht auf Sonntag krachte ein Alko-Lenker mit seinem Pkw mit voller Wucht in eine Betonmauer in Tribuswinkel, sodass Betonbrocken und Zaunteile in den Eingangsbereich eines Hauses geschleudert wurden.

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Tribuswinkel (Bezirk Baden) mit seinem Wagen gegen eine bei einem Reihenhaus errichtete Betonmauer gekracht. Bei dem Unfall wurde nach Feuerwehr-Angaben niemand verletzt. Ein Alko-Vortest beim Pkw-Lenker verlief positiv.

Betrunkener Pkw-Lenker rammte im Bezirk Baden Betonmauer

Der Wagen kam gegen 4.30 Uhr im Ortsgebiet in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr am Gehsteig ein Verkehrszeichen und prallte mit voller Wucht in die Mauer, die den kleinen Vorgarten eines Reihenhauses begrenzte. Beim Anprall wurden Betonbrocken und Zaunteile in den Eingangsbereich des Reihenhauses geschleudert. Der total beschädigte Audi kam direkt auf den Mauerresten zum Stillstand.

Nach dem Alko-Vortest durch die eingetroffene Polizeistreife habe sich der Mann laut Feuerwehr im weiteren Verlauf regelrecht nicht mehr auf den Beinen halten können. Er wurde von den Rettungskräften abtransportiert.

Feuerwehr barg Unfallwrack mit Kran

Die Feuerwehr Tribuswinkel barg das Unfallwrack mit einem Ladekran. Auslaufende Betriebsmittel wurden gebunden und die Fahrbahn sowie der Gehsteig wurden gereinigt. Die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.