NÖ: 79-Jähriger erschoss Ehefrau und sich selbst

Im Bezirk Gänserndorf kam es am Montagabend zu einer Bluttat. Nach einem Streit erschoss ein 79-Jähriger seine Ehefrau, danach richtete er die Waffe gegen sich selbst.

Eine Auseinandersetzung zweier Eheleute hat am Montagabend in Matzen im Bezirk Gänserndorf für beide beteiligten Personen tödlich geendet. Ein 79 Jahre alter Mann erschoss nach Exekutivangaben vom Dienstag seine gleichaltrige Partnerin vor dem gemeinsamen Wohnhaus und anschließend sich selbst. Es handelte sich "offensichtlich um eine Beziehungstat", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Mann verständigte nach Tat die Polizei

Als die Streifenwagen am Tatort eintrafen, galt es "den Angriff aufgrund der Gefährlichkeit zu beenden". Auf die Ankunft der Sondereinheit Cobra konnte laut Baumschlager nicht gewartet werden. Wenige Meter vor dem Zugriff habe sich der Mann schließlich mit der Faustfeuerwaffe in den Kopf geschossen.

Bereits neun Frauen in NÖ seit Jahresbeginn getötet

Die beiden 79-Jährigen starben an Ort und Stelle. Die Beamten wurden nach dem Einsatz psychologisch betreut, die Angehörigen von Mitgliedern des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes unterstützt. Die Geschehnisse wurden von der Polizei in einem Abschlussbericht festgehalten, der Dienstagmittag bereits an die Staatsanwaltschaft Korneuburg übersendet wurde.