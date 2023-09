NÖ: 70-Jährige fand in Mistelbach Rucksack mit 4.000 Euro

Eine 44-Jährige hatte den Rucksack in Mistelbach verloren. Die Finderin verzichtete sogar auf einen Finderlohn.

Eine 70-Jährige hat am Freitagabend in Mistelbach einen Rucksack mit 4.000 Euro Bargeld gefunden und zur Polizei gebracht. Kurz darauf meldete sich auch die 44-jährige Besitzerin, die die Tasche zuvor verloren hatte. Sie holte den Rucksack samt Geld bei der Polizeiinspektion Mistelbach ab. Die ehrliche Finderin, die bei der Übergabe dabei war, verzichtete auf einen Finderlohn und freute sich mit der 44-Jährigen und ihren beiden Kleinkindern, berichtete die Polizei am Samstag.