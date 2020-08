NÖ: 64-Jähriger verletzte sich beim Strohreste-Abbrennen

Ein 64-Jähriger sackte am Freitag beim Abbrennen von Strohresten in Dobersberg zusammen und erlitt Verbrennungen. Er wurde mit dem Hubschrauber nach Wien geflogen.

Beim Abbrennen von Strohresten auf einem Feld in Dobersberg (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) ist ein 64-Jähriger am Freitagabend zusammengesackt. Der Einheimische blieb kurzzeitig liegen und erlitt Verbrennungen dritten Grades. Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog den Waldviertler Polizeiangaben zufolge in das AKH nach Wien.