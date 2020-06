NÖ: 63-Jähriger aus Pferdekutsche geschleudert und verletzt

Am Dienstag ist ein 63-Jähriger in Niederösterreich aus einer Pferdekutsche geschleudert worden. Der verletzte Mann wurde per Notarzthubschrauber abtansportiert.

Ein 63-Jähriger ist am Dienstag in Schrattenbach in seinem Heimatbezirk Neunkirchen aus einer Pferdekutsche geschleudert worden. Der vier Jahre alte Noriker, der das Gespann gezogen hatte, dürfte laut Polizeiangaben zuvor hektisch geworden sein und den Marathonwagen mit seinen Bewegungen ins Schwanken gebracht haben. Der Mann erlitt Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert.

63-Jähriger ins Landesklinikum geliefert

Nachdem er aus der Kutsche gefallen war, blieb der 63-Jährige auf einer Böschung in der Nähe einer Straße liegen. Der Einheimische wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, "Christophorus 3" stand dabei im Einsatz.

Das Pferd lief ohne den 63-Jährigen noch einige hundert Meter mit dem Marathonwagen. Dabei wurden drei Fahrzeuge beschädigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.