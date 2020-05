NÖ: 53-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein 53-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Autounfall in Niederösterreich gestorben.

Ein 53-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Autounfall in Niederösterreich gestorben. ©APA (Sujet)

Ein 53-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Autounfall in Niederösterreich gestorben. ©APA (Sujet)

In Niederösterreich ist es am Samstag im Gemeindegebiet von Weinzierl am Walde im Bezirk Krems-Land aus bisher unbekannter Ursache zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-Jähriger kam am frühen Nachmittag von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine ansteigende Böschung. Das Auto kippte und der Mann wurde teilweise unter dem PKW eingeklemmt.

Der 53-Jährige, der nicht angegurtet gewesen sein dürfte, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Notarzt versorgt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.