NÖ: 45-Jähriger bei Sturz mit E-Mountainbike schwer verletzt

Am Donnerstag hat sich ein 45-Jähriger bei einem Sturz mit dem E-Mountainbike schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Sturz auf einem Feldweg in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) hat sich am Donnerstag ein E-Mountainbiker schwere Verletzungen zugezogen. Der 45-Jährige wurde Polizeiangaben zufolge in das Krankenhaus im burgenländischen Oberwart gebracht.