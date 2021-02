NÖ: 40-Jähriger nach Raubüberfall auf Tankstelle in Haft

Mit einem Küchenmesser bewaffnet überfiel ein 40-Jähriger am Montag eine Tankstelle im Bezirk Wiener Neustadt. Danach stahl der Mann in einem nahen Einkaufsmarkt verschiedene Getränke und Lebensmittel.

Ein nach Polizeiangaben wegen mehrerer Kleindelikte bereits bekannter und offensichtlich psychisch kranker 40-Jähriger ist am Montagnachmittag nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Kirchschlag in der Buckligen Welt in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt festgenommen worden.