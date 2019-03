NÖ: 30-Jähriger attackiert seinen Nachbarn mit Tritten und Schlägen

Ein 30-Jähriger soll am Freitag nach einem Streit auf seinen Nachbarn losgegangen sein und ihn durch Tritte und Schläge schwer verletzt haben. Der Beschuldigte stellte sich selbst.

Nachbar malträtiert: 30-Jähriger im Bezirk Amstetten festgenommen

Der Attacke am Freitag zu Mittag auf dem Parkplatz einer Firma in einer Gemeinde an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Landesgrenze war der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge eine kurze verbale Auseinandersetzung vorangegangen. Der einschlägig vorbestrafte Beschuldigte sei vorerst vom Ort des Geschehens geflüchtet, habe sich kurze Zeit später jedoch auf der Polizeiinspektion Enns gestellt. Er wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.