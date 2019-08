NÖ: 3-jähriger Bub sperrte Tür auf und war allein unterwegs

In der Vorwoche war ein 3-jähriger Bub ohne Aufsicht in Gmünd unterwegs. Er sperrte die Wohnungstür selbst auf- und zu, schaffte den Weg retour jedoch nicht mehr.

Ohne Aufsicht ist ein Bub in der Vorwoche von Passanten in Gmünd entdeckt worden. Der nach Polizeiangaben Dreijährige hatte die Wohnungstür selbst auf- und von außen zugesperrt, schaffte es danach jedoch nicht mehr retour, teilte der Gmünder Bezirkshauptmann Stefan Grusch am Donnerstag auf Anfrage mit. Das Kind blieb unversehrt.