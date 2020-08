NÖ: 29-jährige Bikerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Montag wurde eine 29-jährige Bikerin von einem Pkw erfasst. Sie wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt.

Auf der L156 in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Montag eine 29-jährige Lenkerin mit ihrem Motorrad von einem während eines Ausweichmanövers hinter ihr fahrenden Pkw erfasst worden. Die Frau war nach Polizeiangaben auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden und landete schließlich auf der Straße. Die Bikerin wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Baden eingeliefert.