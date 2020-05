NÖ: 29-Jährige auf Klettersteig von herabfallenden Steinen verletzt

Samstagnachmittag wurde eine 29-Jährige auf einem Klettersteig von herabfallenden Steinen verletzt. Sie wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Eine 29-jährige Frau ist am Samstagnachmittag auf einem Klettersteig der Hohen Wand im Gemeindegebiet von Oberhöflein (Bezirk Neunkirchen) von herabfallenden Steinen verletzt worden. Die Wienerin wurde am Helm und an der Schulter getroffen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Sonntag. Die Bergrettung brachte die Verletzte gemeinsam mit ihren zwei Begleitern ins Tal.