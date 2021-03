NÖ: 25-Jähriger nach zweifachen Autodiebstahl festgenommen

Ein 25-Jähriger hat gleich zweimal zugeschlagen. Sowohl im Februar als auch März soll er einen Kfz-Diebstahl begangen haben. Beide Male war er betrunken.

Doppelt zugeschlagen hat ein Autodieb in Niederösterreich. Der 25-Jährige hatte sich Polizeiangaben zufolge bereits im Februar in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) mit einem Wagen aus dem Staub gemacht, war aufgeflogen und angezeigt worden. Am Donnerstag verübte der Mann aus dem Bezirk Baden am selben Ort einen erneuten Kfz-Diebstahl. Eine Festnahme und die Einlieferung in die Justizanstalt Wiener Neustadt waren die Folge.