NÖ: 25-Jähriger aus Bagger geschleudert - schwer verletzt

Am Dienstagabend ist ein 25-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in St. Veit an der Gölsen im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld schwer verletzt worden. Laut LPD NÖ war der Mann aus einem 7,5 Tonnen schweren Bagger geschleudert worden, als er das Fahrzeug verladen wollte.

Der Lenker war nach Angaben der Exekutive mit dem Gerät auf einen an eine Zugmaschine angehängten Tieflader aufgefahren. Dabei hoben die Vorderräder des Anhängers ab und destabilisierten das gesamte Gespann, das daraufhin die abschüssige Straße hinunterrutschte. Der Tieflader stürzte dabei samt Bagger über eine Böschung ab.

Der schwer verletzte 25-Jährige wurde ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht.