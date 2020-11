NÖ: 2020 bereits 20.000 Betretungsverbote

Bisher sind in Niederösterreich heuer 2.000 Betretungsverbote ausgesprochen worden.

Im bisherigen Jahresverlauf sind in Niederösterreich 2.000 Betretungsverbote ausgesprochen worden. Das war ein Plus von rund 200 Fällen im Vergleich zu 2019, berichteten die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag in einer Aussendung anlässlich der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".