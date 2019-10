NÖ: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Niederösterreich bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

In der Nacht auf Sonntag gegen 02.00 Uhr ist es im Gemeindegebiet Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei auf der L 89 in Richtung Texing von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Baum. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.