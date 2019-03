NÖ: 19-Jähriger schoss aus Auto auf anderen Pkw-Fahrer

Auf einer Kreuzung in Grafenegg schoss ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto auf einen anderen Pkw-Fahrer.

Bei Grafenegg (Bezirk Krems-Land) hat am Freitagnachmittag ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole aus einem Auto in Richtung eines anderen Pkw gefeuert. Er wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion am folgenden Tag ausgeforscht. Der junge Mann wird der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.