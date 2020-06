NÖ: 19-Jähriger mit Auto verunglückt

Am Dienstagabend ist ein 19-Jähriger in Niederösterreich mit seinem Auto verunglückt. Er war von der Fahrbahn der L89 geraten.

Beim Anprall mit seinem Auto an eine Hausmauer ist am Dienstagabend ein 19-Jähriger im Gemeindegebiet von Neuhofen a.d. Ybbs in seinem Heimatbezirk Amstetten schwer verletzt worden. Er wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten transportiert, berichtete die Polizei.