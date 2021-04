NÖ: 19-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Am Donnerstag kam es auf der B7 im Bezirk Mistelbach zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurde 19-Jähriger schwer verletzt.

Ein Frontalzusammenstoß auf der B7 in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) im nördlichen Weinviertel hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Schwerverletzten gefordert. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war ein Pkw gegen einen Kleintransporter gekracht. Ein 19-Jähriger wurde ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert.