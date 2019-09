NÖ: 19-Jähriger aus brennendem Pkw gerettet

Am Samstag musste ein 19-jähriger Pkw-Lenker nach einer Kollision mit einem Baum im Bezirk Korneuburg aus dem brennenden Unfallauto gerettet werden.

Ein 19-Jähriger ist am Wochenende mit seinem Pkw in Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg) gegen einen Baum geprallt. Ein nachkommender Lenker versuchte laut Polizei vergeblich, den eingeklemmten Mann zu befreien.

Pkw brannte nach Anprall gegen Baum: Niederösterreicher verletzt

Der Unfall hatte sich am Samstag in Hatzenbach ereignet, die Ursache war vorerst unbekannt. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 9", teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.