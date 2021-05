NÖ: 16-jähriger Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag wurde ein 16-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mailberg (Bezirk Hollabrunn) schwer verletzt worden. Der Niederösterreicher kam aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Kurve links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.