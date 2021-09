NÖ: 16-Jähriger crasht mit 1,52 Promille Auto der Mutter

In Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd baute ein alkoholisierter 16-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall. Der Jugendliche wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Jugendliche hatte den Wagen unbefugt in Betrieb genommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Alkotest ergab 1,52 Promille.

Schauplatz des Unfalls am Freitag in der Früh war die B 41 in der Waldviertler Marktgemeinde. Der von dem Teenager gelenkte Pkw blieb letztlich im Straßengraben hängen. Eine Privatperson barg den Wagen mit einem Traktor und verständigte die Polizei. Der Jugendliche wurde verletzt ins Landesklinikum Gmünd gebracht.