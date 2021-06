NÖ: 15-jährige Wienerin bei Fahrradsturz verletzt

Als sie beim Radfahren zurückschaute, blieb eine 15-Jährige am Samstag mit einem Pedal an der rechten Begrenzung der Fahrbahn hängen und stürzte.

Die junge Wienerin war laut Landespolizeidirektion NÖ in einer Gruppe von 20 Radfahrern in Richtung Kernhof unterwegs, als sie zurückschaute und deshalb mit einem Pedal an der rechten Begrenzung der Fahrbahn hängen blieb. Sie stürzte daraufhin über die Begrenzung in die Wiese. Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Lilienfeld gebracht.