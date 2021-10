In Niederösterreich wurden 13 Flüchtlinge aufgegriffen, der mutmaßliche Schlepper in Wien festgenommen.

In Niederösterreich wurden 13 Flüchtlinge aufgegriffen, der mutmaßliche Schlepper in Wien festgenommen. ©APA (Sujet)

In Niederösterreich wurden 13 Flüchtlinge aufgegriffen, der mutmaßliche Schlepper in Wien festgenommen. ©APA (Sujet)

NÖ: 13 Flüchtlinge in Mannswörth aufgegriffen

Nachdem am Dienstag 13 Flüchtlinge von der Polizei im Bezirk Bruck an der Leitha gefasst wurden, klickten kurze Zeit später in Wien für den Schlepper die Handschellen.

In der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth (Bezirk Bruck a. d. Leitha) sind am Dienstag 13 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager handelte es sich um syrische Staatsbürger.

Schlepper von Wiener Polizei gefasst

Der mutmaßliche Schlepper kam nicht weit, er wurde von Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien in der Bundeshauptstadt angehalten. Der Mann wurde laut Baumschlager festgenommen. Über die Aufgriffe hat zuerst "Heute" online berichtet.