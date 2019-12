NÖ: 11.000 Klinik-Mitarbeiter versehen Feiertags-Dienst

Um rund 3.500 ambulante und 4.000 stationäre Behandlungen an den Feiertagen durchführen zu können, stehen zahlreiche Klinik-Mitarbeiter im Einsatz.

Mehr als 11.000 Mitarbeiter stehen zu den Weihnachtsfeiertagen in Niederösterreich im Einsatz. Denn erfahrungsgemäß muss auch in dieser Zeit mit insgesamt rund 3.500 ambulanten und 4.000 stationären Behandlungen gerechnet werden, hieß es in einer Aussendung der Landeskliniken-Holding.