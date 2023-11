Noch viele offene Fragen zum digitalen Euro

Die Entwicklung des digitalen Euro schreitet voran, aber es bleibt unklar, ob er tatsächlich eingeführt wird.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt an, ein digitales Notenbankkonto für alle einzurichten, um digitales Bargeld anzubieten. Verbraucher könnten Geld direkt in digitaler Form halten und damit online und offline bezahlen. Die Nutzung soll kostenlos sein und den Kunden gehören, im Gegensatz zu Giralgeld auf Bankkonten. Zudem möchte die EZB die Vorherrschaft von Visa und Mastercard in Europa herausfordern.