Nobelpreise werden am Montag bekanntgegeben

Am Montag wird bekanntgegeben, wer den diesjährigen Medizin-Nobelpreis erhält. Die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Stockholm wird ab 11.30 Uhr die Preisträger in der Kategorie Physiologie oder Medizin verkünden.

Im vergangenen Jahr war die prestigeträchtige Auszeichnung an den in Deutschland arbeitenden schwedischen Forscher Svante Pääbo für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution gegangen.

Nobelpreis-Bekanntgaben für 2023 beginnen am Montag

Der Medizin-Nobelpreis macht bei den alljährlichen Preisvergaben traditionell den Anfang. In den Folgetagen werden dann die weiteren Nobelpreisträgerinnen und -träger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden sowie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Der Friedensnobelpreis ist dabei der einzige, der nicht in Stockholm, sondern in Oslo bekannt gegeben wird. Überreicht werden die Nobelpreise dann allesamt feierlich am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Dotiert sind die Auszeichnungen in diesem Jahr mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Kategorie. Das sind eine Million Kronen mehr als in den Vorjahren.