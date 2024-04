NÖ: Wolfsabschüsse bei Tieren ohne Scheu erlaubt

In Niederösterreich dürfen Wölfe, die keine Scheu mehr zeigen,abgeschossen werden, um die Sicherheit von Menschen und Nutztieren zu gewährleisten, wie Landesvize Stephan Pernkopf betonte.

Wölfe, die ihre Scheu verloren haben, "dürfen und sollen abgeschossen werden". Darauf hat am Dienstag der niederösterreichische Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) verwiesen, zumal es zuletzt wieder vermehrt zu Sichtungen der Tiere in verschiedenen Teilen des Landes gekommen ist. "Verständlicherweise sorgen sich Menschen um ihre persönliche Sicherheit und Tierhalter um die Sicherheit ihrer Haus- oder Nutztiere."

"Wolfsabschüsse sind in Niederösterreich möglich und erlaubt. Man braucht dafür weder einen Bescheid noch sonstige Freigaben wie in anderen Bundesländern. Menschen sollen keine Angst vor wilden Tieren haben müssen", stellte Pernkopf in einer Aussendung klar.