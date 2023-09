Die Feuerwehr rückte wegen einem Brand in Korneuburg aus.

NÖ: Wohnhausbrand in Korneuburg

Am Samstag ist in einem Wohnhaus im Bezirk Korneuburg ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 5.00 Uhr wegen einem Wohnhausbrand in Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg alarmiert.

Ein Verletzter nach Wohnhausbrand in Korneuburg

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster und Bewohner machten auf sich aufmerksam, teilte die FF Ernstbrunn auf ihrer Webseite mit. "Aufgrund der hohen Temperaturen im gesamten Gebäude war eine Flucht über Gänge und Stiegenhaus unmöglich", hieß es. Der Bewohner der vom Brand betroffenen Einheit wurde mit Verletzungen und vermutlich mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Nach fünf Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern gestalteten sich schwierig. Vier Feuerwehren standen bis zum Nachmittag im Einsatz. Nach fast zehn Stunden wurde der Einsatz beendet. Das Objekt ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.