NÖ: Verfahren gegen Jäger nach Schuss auf Hund eingestellt

Das Verfahren gegen einen Jäger, der im Februar in Breitenstein im Bezirk Neunkirchen angeblich den Hund einer Tierärztin aus Wien beschossen hat, wurde eingestellt.

Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sah kein rechtswidriges Verhalten von Jäger nach Schuss auf Hund

Dem Pächter des Jagdreviers wird kein gesetzeswidriges Handeln zur Last gelegt, wie auch der "Kurier" meldete. Nach Angaben von Habitzl waren zum Zeitpunkt des Schusses keine Personen in der Umgebung. Der Hund sei am 24. Februar erneut unbeaufsichtigt in einem Jagdgebiet umhergelaufen. Der Wiener Jäger habe mit einer Schrotflinte auf das Tier geschossen, woraufhin es eingeschläfert werden musste. Laut dem Niederösterreichischen Jagdgesetz ist es Personen, die zur Jagd berechtigt sind, erlaubt, streunende Hunde zu erlegen, wobei dies für Jagdaufseher eine Pflicht darstellt.