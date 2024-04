NÖ: Trio nach zahlreichen Einbrüchen geschnappt

Ein Trio wird beschuldigt, in Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark Einbrüche mit einem Gesamtschaden von 150.000 Euro begangen zu haben. Der Umfang des Sachschadens blieb unklar.

Trio bei Einbruch in Gänserndorf von Polizei geschnappt

Das Trio wurde am 8. Dezember letzten Jahres nach einem nächtlichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leopoldsdorf im Marchfeld (Bezirk Gänserndorf) ergriffen. Der Geschädigte alarmierte die Polizei, woraufhin zwei Tatverdächtige im Alter von 30 und 38 Jahren auf einem Feld gestellt wurden. Während ihrer Flucht ließen sie Beute und Werkzeuge für den Einbruch zurück. Ein vermutlicher Mittäter - der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens - wurde ebenso in den Abendstunden verhaftet.

Zahlreiche Einbrüche in mehreren Bundesländern gehen auf Konto von Trio

Im Rahmen von Untersuchungen und der Auswertung von Spuren konnte dem Trio der Einbruch in Einfamilienhäuser in den niederösterreichischen Bezirken Melk, Neunkirchen, Bruck an der Leitha, St. Pölten-Land, Tulln, Mistelbach, Mödling, Gänserndorf, Baden und Korneuburg sowie in der Steiermark in St. Margarethen bei Knittelfeld (Bezirk Murtal) zugeschrieben werden. Ebenfalls als Tatort wurde ein Gastgewerbe in Friesach (Bezirk Sankt Veit an der Glan) in Kärnten identifiziert. Die Diebstahlserie begann im September des vorigen Jahres. Ein Teil der entwendeten Gegenstände konnte wiederbeschafft und den Eigentümern zurückgegeben werden.