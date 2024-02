NÖ: Schwerverletzter bei Lawine am Schneeberg

Ein Mann (50) ist am Wochenende auf dem Schneeberg in Niederösterreich von einer Lawine circa 300 Höhenmeter mitgerissen worden.

Er wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion nicht verschüttet, aber schwer verletzt. Die Rettungskette habe der Alpinist selbst in Gang gesetzt.

Lawine am Schneeberg

Laut Polizei war der Mann am Samstag in den Mittagsstunden durch die etwa 40 Grad steile Lahningries geklettert, als er etwa 60 Höhenmeter unterhalb des Ausstieges eine trockene Schneebrettlawine auslöste. Er wurde durch die Besatzung von "Christophorus 3" mittels Tau geborgen und in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.