NÖ: Raser mit 87 km/h in Ortsgebiet erwischt

Ein Pkw-Lenker raste am Mittwoch mit 87 km/h durch eine 30er-Zone in Niederösterreich.

Ein Autofahrer wurde am Mittwochnachmittag dabei erwischt, wie er mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h durch eine 30er-Zone im Ortsgebiet von Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) fuhr.

Raser in NÖ ist Führerschein vorläufig los

Dem 30-Jährigen wurde vorläufig der Führerschein entzogen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass am Fahrzeug eine gefälschte Begutachtungsplakette angebracht war, wie die niederösterreichische Landespolizeidirektion in einer Pressemitteilung am Donnerstag berichtete. Der Mann, der aus dem Bezirk Gänserndorf stammt, wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.