NÖ: Radfahrer von PKW niedergestoßen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Niederösterreich zog sich ein 34 Jahre alter Mann Verletzungen zu.

Der 34-jährige Mann fuhr mit einem Fahrrad auf der Bundesstraße 41 in Weitra, einer Stadt im Waldviertel im Bezirk Gmünd, als er von einem PKW, gesteuert von einer 70-jährigen Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, leicht gestreift wurde, so die Meldung der Landespolizeidirektion Niederösterreich.