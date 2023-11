NÖ Prozess um Auftragsmörder-Suche: Geständnis

Am Dienstag ereignete sich im Wiener Neustädter Prozess, der die Suche nach einem Auftragsmörder im Darknet betrifft, eine Wendung.

Der Angeklagte aus dem Bezirk Baden soll heuer Ende Februar unter dem Pseudonym "Sunnyboy" auf einer Darknet-Seite ein Inserat geschalten haben, in dem ein Auftragsmörder für seine ehemalige Lebensgefährtin gesucht wurde. Die Frau sollte so von einem Auto überfahren werden, dass es wie ein Unfall aussieht. In dem Inserat wurden auch persönliche Daten und eine Beschreibung der Frau, deren Gewohnheiten, deren Lebensgefährten sowie deren Wohnadresse angegeben und Fotos übermittelt.