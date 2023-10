NÖ: Polizei sucht mutmaßlichen Drogerie-Dieb

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Niederösterreich Rasierklingen und Parfums aus mehreren Drogerien gestohlen haben soll.

Der gesuchte Mann soll am 19. Juli in einem Drogeriemarkt im Ortsgebiet von Bad Vöslau gegen 13.20 Uhr mit einer offensichtlich präparierten Einkaufstasche Rasierklingen und hochpreisige Parfums gestohlen haben.

Mutmaßlicher Dieb schlug in mehreren Drogerien in NÖ zu

Wenige Tage darauf, am 22. Juli soll er auch Diebstähle in Drogerien in Melk, Loosdorf und Mank begangen haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 6.600 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Vöslau bittet um Hinweise zur Ergreifung des mutmaßlichen Diebs, die auch vertraulich unter der Telefonnummer 059133- 3302 gegeben werden können.