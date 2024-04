NÖ: Polizei stoppte 16-jährigen Raser ohne Führerschein

Ein 16-Jähriger wurde in der Nacht zum Mittwoch ohne Führerschein erwischt, als er mit einem Auto in Achau im Bezirk Mödling 44 km/h zu schnell unterwegs war.

Mehrere Anzeigen gegen 16-jährigen Raser in NÖ

Ein 16-Jähriger wurde am Dienstagabend kurz vor 22.30 Uhr auf der B11 geblitzt. In der Ortschaft Achau fuhr der junge Mann aus Niederösterreich mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. Eine Streife der Polizei hielt daraufhin das Fahrzeug in Maria Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) an. Der Jugendliche wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft sowie der Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt angezeigt. Die Polizei hat zusätzlich mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt und Verdachtsmomente bezüglich Nötigung sowie unbefugter Ingebrauchnahme von Fahrzeugen erfasst.