NÖ: Pharmakonzern Takeda verkauft Großteil seines Werks

Der japanische Pharmakonzern Takeda hat beschlossen, einen Großteil seines Werks in Orth a.d. Donau im Bezirk Gänserndorf zu verkaufen. Laut einer Bestätigung des Unternehmens auf Anfrage der APA sind von dieser Entscheidung rund 190 der insgesamt 330 Mitarbeiter betroffen.

Der Verkauf des Takeda-Werks in Niederösterreich betrifft insbesondere den Bereich der Gentherapie-Produkte, während ein Qualitätskontrolllabor und die für den Betrieb notwendigen Unterstützungsfunktionen erhalten bleiben sollen. Diese Informationen wurden in einem Bericht der "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) veröffentlicht.

Takeda will betroffene Mitarbeiter unterstützen

Der Schritt "steht im Zusammenhang mit der globalen Entscheidung von Takeda, seine Forschungs- und präklinischen Aktivitäten im Bereich der Gentherapie mit Adeno-assoziierten Viren (AAV), einer Kernkompetenz des Standortes in Orth, einzustellen", wurde in einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt. Während des Verkaufsprozesses würden die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten am Standort heruntergefahren. "Wir haben uns verpflichtet, Mitarbeitende in den betroffenen Rollen auf vielfältige Weise zu unterstützen, einschließlich Beratungsangeboten und Unterstützung bei der Identifizierung anderer Möglichkeiten innerhalb von Takeda", hieß es.