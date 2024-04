NÖ: Pensionist starb bei Unfall im Bezirk Wiener Neustadt

Ein 87-jähriger hat am Donnerstag bei einem Unfall im Raum Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt/Niederösterreich) sein Leben verloren.

Der Mann war mit seinem Pkw an einer Kreuzung mit dem Auto einer 18-Jährigen kollidiert. Polizeiangaben zufolge starb der Pensionist an Ort und Stelle.

Pkw bei Unfall in NÖ in Straßengraben geschleudert

Das Kfz des Deutschen war durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert worden. Der Lenker musste von Rettungskräften aus dem Wagen befreit werden. Die 73 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die Frau aus dem Bezirk Baden wurde per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.