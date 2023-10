NÖ ÖVP-Parteimanager Zauner kritisiert Hergovich

Die Wortgefechte zwischen Volkspartei und SPÖ gehen in Niederösterreich weiter.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner teilte in seiner Antrittspressekonferenz am Mittwoch gegen den roten Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich aus: Der Sozialdemokrat habe sich in "Rekordzeit" zum "Baron Münchhausen der niederösterreichischen Landespolitik entwickelt". SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander sprach in einer Aussendung von "erratischen Vorwürfen".

Kritik an Sven Hergovich

"Dieser Stil des Anpatzens hat in diesem Land nichts verloren", die ÖVP werde "mit aller Kraft dagegenhalten", sagte Zauner in St. Pölten. In den vergangenen Monaten habe Hergovich "alles dazu getan, Märchengeschichten zu erfinden und damit das politische Klima in diesem Land zu vernichten und zu vergiften", so der 37-Jährige, der seit Anfang September Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich ist. Er zählte die aus seiner Sicht "acht größten Unwahrheiten" bzw. "Auffälligkeiten" in Aussagen des Sozialdemokraten auf - vom angeblichen Stopp bei Wohnbauförderungen über die Forderung nach einem Bankomaten für jede Gemeinde. "Herr Hergovich sieht Probleme, wo keine sind, zieht sich Skandale aus der Nase, macht aus Mücken Elefanten, misst ganz absichtlich mit zweierlei Maß, vergleicht Äpfel mit Birnen und hausiert mit Hirngespinsten, die auf den ersten Blick wohl klingen, aber absolut undurchführbar sind", meinte Zauner.