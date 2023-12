NÖ: Mann nach Weihnachtsfeier erfroren

In der Nacht zum Samstag kam es im Bezirk Zwettl zu einem tödlichen Unfall.

Mann nach Unfall in Niederösterreich erfroren

Der 57 Jahre alte Mann aus demselben Bezirk hatte zuvor an einer Weihnachtsfeier teilgenommen und ist vermutlich erfroren, wie das Landespolizeikommando Niederösterreich am Sonntag auf Anfrage der APA bestätigte. Bei einer Suchaktion wurde der Tote am Samstagvormittag gefunden.