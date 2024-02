NÖ: Jäger durch Projektil aus eigener Waffe getötet

Im Meislingeramt in der Gemeinde Senftenberg im Bezirk Krems wurde ein Jäger vermutlich durch einen Schuss aus seiner eigenen Waffe getötet.

Obduktion von Jäger angeordnet

Der Jäger erlitt einen Kopfschuss. Die Polizei hat die Sicherstellung der Leiche angeordnet und eine Obduktion wird durchgeführt. Der Mann hatte am Montagabend sein Wohnhaus verlassen und die Leiche wurde am Dienstagvormittag entdeckt, wie die Polizei auf Anfrage am Mittwoch mitteilte.